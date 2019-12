Acteurs in kostuums Mickey en Minnie Mouse en Donald Duck doen aangifte na ongewenste aanrakingen in Disney World

Medewerkers van Disney World in Californië hebben aangifte gedaan bij de politie omdat ze betast werden door toeristen. Het gaat om acteurs in de pakken van Mickey Mouse, Minnie Mouse en Donald Duck.

De klachten zijn best ernstig: de vrouw die rondloopt in het pak van Mickey Mouse moest zelfs naar het ziekenhuis gebracht worden met nekklachten. Een grootmoeder had Mickey vijf keer zo stevig op het hoofd geslagen dat ze er verwondingen aan over hield. De actrice liet weten dat ze niet dacht dat de oma in kwestie haar met opzet kwetste. Acteurs in de pakken van Minnie Mouse en Donald Duck klagen over betastingen.

Het is niet het eerste incident. In november al werd een 51-jarige man gearresteerd toen een vrouw die een Disneyprinses uitbeeldde had gezegd dat ze tijdens een fotomoment aan haar borst werd betast.

“Iedereen zou zich veilig moeten voelen op het werk en we moedigen ons personeel aan om klacht in te dienen in dit soort situaties”, zegt een woordvoerster van Disney. “We hebben verscheidene maatregelen getroffen, waaronder de aanwezigheid van politie op onze terreinen.”

Schouderklopjes en knuffels

De familie van de oma die de actrice achter Mickey Mouse verwondde, zegt niks van de feiten af te weten. Volgens haar schoonzoon zou de vrouw enkel een paar schouderklopjes gegeven hebben om aan de twee jaar oude kleinzoon te tonen dat die niet bang hoefde te zijn van Mickey. “Ze heeft hem amper aangeraakt en zou Mickey Mouse nooit met opzet kwetsen”, klinkt het nog.

Volgens de familie is het ook niet duidelijk of de figuren wél of niet aangeraakt mogen worden. “Ze geven aldoor high fives en knuffels. Maar niemand heeft ons over dit incident aangesproken,”, zegt de schoonzoon nog. “Tot we aan het hotel waren aangekomen.”

Diezelfde dag werd ook Minnie Mouse aangevallen. Een 36-jarige actrice gaf een man in Minnie-pak een knuffel. Hij zou haar borsten daarbij drie keer aangeraakt hebben. De 61-jarige man zou tijdens datzelfde bezoek aan het park ook andere cast members aangeraakt hebben. De man, een lid van het getrouwheidsprogramma Disney Vacation Club, werd daarop gebannen uit het park.

Een ander incident deed zich dan weer voor met de acteur achter Donald Duck. Een vrouw van rond de zestig vroeg of ze de eend een zoen mocht geven in het Animal Kingdom-restaurant. Dat mocht, maar de 18-jarige actrice vertelde dat de vrouw haar daarop betastte aan de armen, borst, buik en het gezicht. Daarop liep de actrice weg, maar de vrouw achtervolgde haar en stak uiteindelijk zelfs haar handen in het pak.