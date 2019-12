Brandweer rukt uit voor brand en vindt cannabisplantage

Stekene - Aan Nieuwdorp in Stekene heeft de brandweer vrijdagnamiddag een cannabisplantage gevonden.

Omstreeks 15u30 werden de brandweerposten van Stekene, Sint-Gillis-Waas en Melsele opgeroepen nadat buurtbewoners rook en vlammen hadden opgemerkt aan de zijkant van de woning. Bij aankomst van de hulpdiensten was er een beperkte brandhaard in een klein bijgebouw naast de keuken. Een kortsluiting aan een elektriciteitskast lag aan de basis van de brand.

Foto: BFS

Bij een verkenning van de woning trof de brandweer op de eerste verdieping en op de zolderverdieping verschillende ruimten aan waar cannabisplanten stonden. Om hoeveel planten het ging en of ze al oogstrijp waren was nog niet duidelijk. Het zou in elk geval om een professioneel ingerichte plantage gaan. Van de eigenaars was geen spoor, mogelijk vluchtten zij nog voor de hulpdiensten arriveerden. De schade aan de woning zelf bleef beperkt tot voornamelijk rookschade. (BFS)