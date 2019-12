Het kakske kon erom lachen (en u hopelijk ook): gelukkig was er afgelopen jaar ook leuk nieuws

Antwerpen / Wijnegem / Nijlen / Lummen / Brugge / Oostende / Ingelmunster / Buggenhout / Lede -

Alarmerende klimaatrapporten, een nieuwe poging om het wereldrecord regeringsvorming te breken of Anderlecht-fan zijn. Er was het voorbije jaar vaak weinig reden om te lachen. Maar verdwaald tussen al die kommer en kwel, zaten ook kleine verhaaltjes die ons vrolijk maakten, waaraan we ons konden verwarmen of die ons hoop geven voor 2020. Over Westvleteren, Corneel van Oosterweel en 87.750 liter koffie. Santé!