Onderzoek heropend: veroorzaakt middel tegen acne zelfmoordneigingen?

De Britse geneesmiddeleninspectie heropent een onderzoek naar Roaccutane, een geneesmiddel tegen ernstige vormen van acne waarvan ook een aantal generische varianten bestaan. Volgens Brits onderzoek zou het geneesmiddel op basis van isotretinoïne – waarvan al langer geweten is dat het tot ernstige stemmingswisselingen kan leiden – veel vaker tot zware depressies en zelmoordneigingen leiden dan tot dusver aangenomen.

Er komt nu nieuw onderzoek om de ernst van de mogelijke bijwerkingen beter in te schatten. Ook in ons land was er recent bezorgdheid over de bijwerkingen van het geneesmiddel, waarbij ook bij ons psychiatrische reacties van depressie, delirium en angststoornissen werden opgetekend. In de Kamercommissie Sociale Zaken beklemtoonde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dat het middel enkel mag worden voorgeschreven wanneer de betrokken patiënt uitvoerig over de bijwerkingen is ingelicht, en de arts ook zicht heeft op de eventuele psychiatrische voorgeschiedenis van de patiënt. Nog volgens De Block bleek uit recent Europees onderzoek dat een rechtstreeks verband met depressie en zelfmoord niet zeker kon worden gelegd omdat “patiënten met ernstige huidaandoeningen een verhoogd risico hebben op psychiatrische stoornissen.”