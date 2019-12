Klokt tikt voor dief van spaarpot personeel: nog enkele dagen om zich vrijwillig te melden

Evergem - Aan het Hoeksken in Evergem heeft iemand in de horecazaak Bistro 34 een spaarpot met centen voor het drinkgeld van het personeel gestolen. De dader was echter de bewakingscamera aan de kassa vergeten. De buit bedraagt 300 euro. De zaakvoerders hebben alvast een klacht ingediend.

“Op de toog staat naast het toestel om met Bancontact te betalen, een spaarpot in de vorm van een varkentje. Klanten kunnen daarin geld stoppen voor mijn personeel”, zegt uitbaatster van Bistro 34 Catharina De Graeve.

“Vermoedelijk stak er ongeveer 300 euro in de meegenomen spaarpot. Het is triestig dat mensen zich daarmee bezighouden”, zegt De Graeve. “Nadat we een klacht hadden ingediend, kwam de politie van de zone Assenede-Evergem ter plaatse om de vaststelling te doen. Van de dader hebben we alvast camerabeelden. Nog tot 1 januari geven we hem de kans om de spaarpot en het geld terug te brengen, of zich bekend te maken. Als hij dat niet doet, laten we hem officieel in beschuldiging stellen. Het is onbegrijpelijk dat in een periode waarin een warme sfeer zou moeten heersen, iemand het geld pikt van mensen die hard werken.”