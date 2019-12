Conflict VRT op weg naar climax: na weekend moet raad van bestuur met oplossing komen

Na het weekend moet het conflict aan de top van de VRT beslist worden. De raad van bestuur komt dan samen om een oplossing te zoeken voor de breuk tussen CEO Paul Lembrechts en nummer twee Peter Claes. Veel bemiddelen zit er niet meer in, zowel de bonden als de rest van het directiecomité hebben zich achter Lembrechts geschaard. “Door zijn eigengereid optreden hebben we het vertrouwen in Claes verloren”, zegt ACV VRT.