Accio*, handtekeningen! West-Vlaamse fans jagen op ruim 100 krabbels van acteurs uit Harry Potter-films

Onder het motto ‘niets is onmogelijk’ startten de West-Vlaamse Harry Potter-fans Dieter Vanderheeren (26) en Bart Meese (30) aan een moeilijke opdracht. Ze maken in twee jaar tijd jacht op de handtekeningen van de belangrijkste acteurs uit de films én van schrijfster J.K. Rowling. Het boek met alle bekende krabbels willen ze daarna veilen voor Make-A-Wish.

“Geen enkele Harry Potter-fan deed het ons al voor”, vertellen de twee. “Het verste dat iemand geraakt is, is 30 handtekeningen. Die verzamelde een Amerikaan eens in een naslagwerk over ...