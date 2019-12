Bewoners appartementen moeten nacht elders doorbrengen nadat vermoedelijk kleinkind brand stichtte

De Haan - Een appartement in de Kerkstraat in Wenduine is vrijdagavond uitgebrand. De drie aanwezige bewoners – twee grootouders met hun kleinkind – konden op tijd vluchten. Vermoedelijk stichtte het kleinkind per ongeluk de brand.

De brandweer kreeg vrijdag even na 17 uur de oproep binnen. In een appartement langs de Kerkstraat in Wenduine was brand ontstaan. Die bleek ernstig, want de brandweer snelde met groot materiaal ter plaatse. De brand woedde in een appartement op de derde verdieping. Er was al snel een vermoeden van (onopzettelijke) brandstichting.

Op het moment van de brand waren drie mensen in het appartement aanwezig. Twee grootouders verbleven er met hun kleinkind. Dat laatste was tijdens de vakantie op bezoek en zat op zijn kamer op het moment van de brand. De drie vluchtten naar het balkon en werden met de ladderwagen van de brandweer vanop het balkon in veiligheid gebracht. Ze bleven ongedeerd, maar werden wel uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht om na te gaan of ze niet te veel rook binnen kregen.

Grote materiële schade

De pompiers kregen het vuur uiteindelijk snel onder controle. Ze konden echter niet vermijden dat de materiële schade groot is. Volgens de eerste vaststellingen is het appartement onbewoonbaar. De bewoners moesten dan ook op zoek naar een andere plaats om de nacht door te brengen. Net zoals enkele andere flatbewoners. Door de brand raakten namelijk ook de appartementen op de derde en vierde verdieping onbewoonbaar. Bij een verdieping onder de brand bleef het bij waterschade.

Het eerste onderzoek wees uit dat de brand in de kamer van het kleinkind van de bewoners is ontstaan. Enkele uren later werd het appartement zelf in beslag genomen. Wellicht zal een branddeskundige dan ook verder nazicht moeten doen. Maar het vermoeden is dat de jongen per ongeluk brand stichtte op zijn kamer en op die manier heel wat schade veroorzaakte. Al zal het verslag van de deskundige daar ongetwijfeld meer duidelijkheid over brengen.