Je smartphone aan de feesttafel gebruiken? Zo veel gasten ga je op de zenuwen werken

Je smartphone bovenhalen aan tafel, acht op de tien Belgen vinden het vervelend. Om het gezellig te houden worden daarom steeds vaker afspraken over smartphonegebruik gemaakt tussen tafelgenoten. “Beter nog is je gsm gewoon thuislaten”, zegt technologiesocioloog Ben Caudron.

Maak jij straks aan de feestdis met vrienden of familie eerst een Instagramwaardige foto van de creatie op je bord, of check je snel even je mails tussen twee gangen? Dan is de kans groot dat je tafelgenoten dat niet zo erg op prijs stellen. Uit een onderzoek dat Orange voerde bij 1.000 Belgen, blijkt dat acht op de tien het vervelend vinden wanneer iemand zijn gsm gebruikt tijdens het eten.

Als gevolg daarvan worden er steeds vaker duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gsm aan tafel. Zo heeft 72 procent van de ouders duidelijke regels voor de kinderen. Bij koppels bespreekt 48 procent of de smartphone bovengehaald mag worden. Nochtans geeft slechts één op de vijf toe wel eens naar zijn gsm te grijpen tijdens het middag- of avondmaal.

Volgens technologiesocioloog Ben Caudron zijn we tijdens de eindejaarsperiode nog gevoeliger dan anders voor smartphonegebruik aan tafel. “Kerstmis en Nieuwjaar behoren tot de categorie van momenten waar mensen een bijzondere waarde aan toekennen”, zegt hij. “Op restaurant is het bijvoorbeeld ook minder aanvaard om je gsm boven te halen dan bij vrienden thuis.”

Zijn duidelijke regels dan een goede oplossing om de vrede aan de feesttafel te bewaren? “Als je wil dat mensen zich meer bewust worden van hun smartphonegebruik, dan zal je het vooral op een acceptabele manier moeten aanbrengen”, zegt Caudron. “Dat kan bijvoorbeeld op een speelse manier, door af te spreken dat de eerste die zijn of haar gsm vastneemt, moet trakteren.”