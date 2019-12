De getalenteerde Servische artieste Mirjana Kiki Milosevic toonde eerder al dat ze heel wat in haar mars heeft. Ze tovert zichzelf onder meer om tot een griezelige marionet, een gremlin of legt haar lichaam in de knoop met enkele penseelstreken. Voor haar laatste video bleef ze in de sfeer van het seizoen en transformeerde ze zich in een bizar maar geslaagd kerstcadeau.