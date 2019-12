Antwerp blijft gefrustreerd achter na draw: “Ik weet niet wat Anderlecht kwam doen, maar het was niet voetballen”

Gemengde gevoelens na het 0-0-gelijkspel tussen Antwerp en Anderlecht. De bezoekers beseften dat ze blij mochten zijn met een punt, bij de thuisploeg bleven ze toch wat gefrustreerd achter.

Hendrik Van Crombrugge: “Getoond dat we ons mannetje kunnen staan”

“Het is een goed punt”, vond Hendrik Van Crombrugge, de doelman van Anderlecht. “Antwerp is ongeslagen thuis, dan weet je dat het een moeilijke verplaatsing is. In de kerstperiode gaat de concentratie soms verloren. Ik denk dat we bij momenten goed gevoetbald hebben, op andere momenten waarop het niet ging hebben we gevochten. Je weet dat je op de Bosuil moet vechten om iets te rapen, ik denk dat we dat getoond hebben. Onze achterlijn heeft nog nooit zoveel kopbalduels gehad in één match en de meeste duels hebben we gewonnen. We tonen dat we ons mannetje kunnen staan.”

“We hebben nu al negen cleansheets in de competitie”, stelde Van Crombrugge tevreden vast. “Elke ploeg geniet ervan als je de nul houdt. Het zet de aanvallers in een zetel omdat ze zich dan kunnen concentreren op het scoren van een doelpunt. Op dit moment scoren ze moeilijk, daardoor is het belangrijk de nul te houden.

Wesley Hoedt: “Ik weet niet wat de scheidsrechter aan het doen was”

Antwerp-verdediger Wesley Hoedt pakte een gele kaart maar was daar niet over te spreken. “Die gele kaart? Ik weet niet wat de scheidsrechter aan het doen was. In de eerste helft geef ik een crosspass naar Buta en die linksback (Cobbaut, red) pakt die bal gewoon met de hand. Anders kan Buta doorlopen naar de goal en kan hij een voorzet geven. Maar de ref doet niks. Het was heel slecht op dat aspect. Dus dat geel: ik raak die gozer niet eens en hij gaat liggen. Een kind van vijftien, zestien die zo gaat doen (legt vinger op de mond) is gewoon belachelijk. Ik weet niet wat Anderlecht kwam doen, maar het was niet voetballen.”

“Ik denk dat wij compleet dominant waren tegen Anderlecht, dat wij alleen dat klein beetje scherpte voorin misten om ze echt pijn te doen”, vervolgde hij. “Voor de rest hebben we de hele wedstrijd gedomineerd. Vincent Kompany is een gewoon een goeie verdediger, die brengt ze wel wat extra’s. Als je de kans die Dieu normaal altijd maakt maar nu naast trapte, dan moeten ze uit hun schulp kruipen en komt er ruimte. Ik denk dat wij vele malen sterker zijn dan Anderlecht en de twee punten hebben laten liggen. Het is goed dat we de vierde cleansheet in vijf wedstrijden hebben - verdedigend staat het goed - alleen moeten we ze iets meer pijn kunnen doen voorin. Als Anderlecht zo speelt verdienen ze niet om Play-off 1 te spelen.”

Ritchie De Laet: “We verdienden meer”

“We verdienden meer naar het einde toe”, vond ook zijn collega-verdediger Ritchie De Laet. “We hebben een paar goeie kansen gehad: Mbokani, de kans van Ivan die de keeper goed pakt,... We weten tegen Anderlecht dat we ze moeten pijn doen als we de bal krijgen. Proberen iets in elkaar te zetten en te counteren, maar dat is niet gelukt. Anderlecht stond goed georganiseerd. Als ze de bal hebben, is hij moeilijk af te pakken. Dat hebben ze bewezen. We hebben wel een paar keer kunnen counteren.”

“Mijn knieën liggen nog open van tegen STVV, nu op een stuk kunstgras ligt alles weer open. Scheenbeen, knieën. Een pijnstiller en een beetje adrenaline en je kan er weer tegen.”

Laszlo Bölöni: “Opmerkingen over de arbiter? Veel. Welke? Dat zeg ik niet”

Laszlo Bölöni probeerde zijn frustraties vooral te verbergen in zijn reactie: “Zeg niet dat ik geënerveerd ben als ik het niet ben. Het is niet omdat ik over enkele zaken niet tevreden ben, dat ik geënerveerd ben. Stel de vraag anders, aub. (de interviewer stelt de vraag anders) Ik ben niet tevreden over het resultaat. Ik denk dat we in grote mate dominant waren tegen Anderlecht, maar die ene kleine kans is er niet gekomen. Daarom was ik een beetje teleurgesteld. Zelfs Dieu kon niet scoren. Soms kunnen de grootste spelers niet scoren. Dat is jammer. Maar zijn prestatie was niet zwak. Hij woog in de zestien maar kon niet scoren. Lamkel Ze gaat niet weg, denk ik. We proberen ons te versterken, ik denk niet dat we belangrijke spelers zullen verliezen.”

“Opmerkingen over de arbiter? Veel. Welke? Dat zeg ik niet. Waarom niet? Omdat het niet goed is over de arbitrage te praten. En als u mij blijft uitdagen dat te doen, wens ik u een gelukkig nieuwjaar.”

Frank Vercauteren: “Positief dat we opnieuw de nul hebben gehouden”

Anderlecht-coach Frank Vercauteren bleef achter met gemengde gevoelens: “Een verdeeld gevoel als je kijkt naar de problemen die we hadden, qua resultaat was het een goed punt. We hadden een paar mogelijkheiden op een doelpuntje.”

“We hebben de lijn van tegen Genk niet kunnen doortrekken maar we wisten dat de omstandigheden anders waren. Het is een verdeeld gevoel. Je komt om te winnen, je verliest twee punten, maar de realiteit is dat je tegen een sterke tegenstander speelt en het moeite is je eigen spel te spelen. Sommige jongens hadden moeite met de intensiteit, ook door de opeenvolging van wedstrijden. Het geheel betekende dat ons voetbal niet aanwezig was.”

“Je kan ook kijken: want vind je van Antwerp? Het hangt van je bril af. Je moet oplossingen zoeken voor de problemen die je hebt, maar vandaag hebben we die niet gevonden. Je moet rekening houden met het positieve en het positieve is dat we zowel tegen Genk als tegen Antwerp de nul hebben gehouden. Je kan zeggen, daar heb je hem weer met het positieve maar als we dat kunnen doen in veel wedstrijden, dan kunnen we heel ver gaan. Er waren kansen voor Antwerp: zij hadden ook kunnen scoren. Die balans moeten we vinden. We moeten offensief iets toevoegen maar als de verdediging er staat, is dat heel belangrijk en moeten we daar tevreden over zijn.”

De kloof met de top-zes bedraagt opnieuw zeven punten. “We moeten week na week kijken”, aldus vercauteren. “Direct na de winterstop moeten we opnieuw de beste ploeg van België (Club Brugge, red.) bekampen. Daarna moeten we punten pakken maar we hebben nu tijd om enkele jongens te recupereren. En er een paar zo te trainen dat ze fitter aan de wedstrijden kunnen beginnen. Dan kan deze periode voor ons nuttig zijn.”