Anderlecht is bijna verlost van Adrien Trebel: Al Shabab gaat middenvelder huren

Anderlecht is bijna verlost van Adrien Trebel (28). Het Saudische Al Shabab staat op het punt om de Fransman te huren en zijn torenhoge loon over te nemen.

Adrien Trebel zat niet meer in de selectie tegen Antwerp. De middenvelder wilde geen enkel risico op een blessure meer lopen, want hij is op weg naar Al Shabab. De club in het Midden-Oosten gaat hem wel slechts huren en niet kopen, zoals Anderlecht dat oorspronkelijk wou. Maar paars-wit raakt zo wel verlost van zijn torenhoge jaarloon van 2,71 miljoen euro en genereert op die manier extra geld om transfers te doen. Wie weet blijft Trebel daarna langer bij Al Shabab – waarmee hij al een persoonlijk akkoord heeft – en doet hij zijn Brussels contract tot 2023 niet uit.