Minstens 12 doden na Kazachse vliegtuigcrash

Bij de vliegtuigcrash van vrijdag in Kazachstan zijn zeker twaalf doden gevallen. Het vliegtuig van de Kazachse maatschappij Bek Air - met aan boord 93 passagiers en 5 crewleden - stortte kort na het opstijgen neer in Almaty, de grootste stad van het land. Het toestel van het type Fokker 100 verloor na het opstijgen meteen hoogte, raakte een betonnen muur en crashte tegen een gebouw van twee verdiepingen dat in aanbouw was. De dodelijke slachtoffers – waaronder ook zeker één piloot – zaten vooral vooraan in het vliegtuig. Zo’n 20 inzittenden zijn in kritieke toestand naar verschillende ziekenhuizen in de regio overgebracht. Veel mensen liepen volgens gezondheidswerkers zware verwondingen op aan het hoofd. De operaties van luchtvaartmaatschappij Bek Air werden opgeschort tot de oorzaak van het ongeval duidelijk is. De Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev heeft zaterdag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. (wer)