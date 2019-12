1 op 3 ondernemers kijkt 2020 somber tegemoet

Eén op de drie ondernemers ziet het komende jaar heel somber in. Dat blijkt uit een bevraging van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen bij 1.421 ondernemers.

“Er heerst veel onzekerheid: de binnenlandse politiek ligt al lang stil, de gevolgen van de Brexit zijn onduidelijk en de financiële en commerciële resultaten zijn bij een pak ondernemers weinig hoopvol. Die factoren zorgen voor terughoudendheid en een gebrek aan vertrouwen”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Onzekerheid is een slechte bodem om op verder te bouwen. Eén op de acht ondernemers verwacht dan ook minder goede cijfers in 2020 en vreest zelfs voor ontslagen. Slechts 32 procent verwacht komend jaar te groeien. Christine Mattheeuws van NSZ: “De ondernemers geven vooral aan dat administratieve lasten, de loonkosten, het vinden van geschikt personeel en slechte betalers voor problemen zorgen. Dit is een signaal dat de economie begint te sputteren.” (krs)