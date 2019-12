Als Bill Gates je Secret Santa is...

Zeven pakjes Oreo-koekjes, twee Lego-bouwpakketten, een kerstmuts van Harry Potter, wat boeken, een manuscript van The Great Gatsby en een hoop kattenspeeltjes. Dat is wat je krijgt als Mircosoft-oprichter Bill Gates je een kerstcadeautje stuurt. Reddit-gebruiker Shelby deed dit jaar mee aan het Secret Santa-spel van het online platform Reddit en had het geluk dat haar verlanglijstje terechtkwam bij Microsoft-oprichter Bill Gates. Die stuurde de 33-jarige vrouw uit Detroit een indrukwekkend pakket van bijna 37 kilogram met allemaal individueel verpakte cadeautjes. Maar er was één pakje dat voor de jonge vrouw een enorme betekenis had. Omdat ze eerder dit jaar haar moeder verloor, doneerde Gates ook een som geld voor de American Heart Association. “Het betekent meer voor me dan ik kan zeggen”, schreef de vrouw op Reddit. (sgg)