Nieuwe kans voor Batshuayi?

Chelsea gaat zondag op bezoek bij Arsenal en door de opeenvolging van wedstrijden zou het kunnen dat spits Tammy Abraham rust wordt gegund. Mogelijk zit er zelfs een eerste basisplaats in de competitie in voor Michy Batshuayi. De Belg hoopt op meer speelkansen nu Olivier Giroud dicht bij een vertrek uit Chelsea staat. De Fransman wil meer spelen met oog op het EK en wordt in verband gebracht met clubs uit Frankrijk en Italië.

Batshuayi startte dit seizoen alleen nog maar in de League Cup voor Chelsea. Onder andere Crystal Palace informeerde naar zijn voorwaarden, maar kreeg te horen dat Batshuayi moet blijven als Giroud vertrekt.

Manchester United gaat zaterdagavond op bezoek bij Burnley. Paul Pogba, terug uit blessure, wordt voor het eerst sinds 30 september in de basis verwacht bij de Red Devils.