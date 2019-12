Meesterzet of wanhoopsdaad? AC Milan haalt Ibrahimovic (38) terug

AC Milan mag dan helemaal weggezakt zijn in de Serie A, het stuntte vrijdagavond met de aankondiging dat Zlatan Ibrahimovic terugkeert naar de oude stal. De 38-jarige Zweed tekent een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op een extra seizoen bij de Rossoneri. Op 2 januari ondergaat hij de medische tests, waarna hij bij de groep zal aansluiten.

Ibrahimovic verdedigde van 2010 tot 2012 al de kleuren van de Milanezen. In 2011 leidde hij de club met 14 doelpunten naar zijn achttiende en tot nu toe laatste landstitel. Het jaar nadien werd hij met 28 doelpunten topscorer in de Serie A, maar moest Milan de titel aan Juventus laten. In Milaan vindt hij met Inter-spits Romelu Lukaku een gewezen ploegmaat terug. De volgende maanden zullen uitwijzen of zijn terugkeer een meesterzet of een wanhoopsdaad was.

“Ik keer terug naar een stad waar ik van hou en een club waarvoor ik enorm veel respect heb”, verklaarde Ibrahimovic in een mededeling. “Ik ga met mijn nieuwe teammaats strijden om de ploeg er weer bovenop te helpen.” Met 21 punten uit 17 wedstrijden is Milan momenteel elfde in de Serie A. (blg)