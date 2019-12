ISIS wreekt dood Al-Baghdadi met onthoofdingen

Islamitische Staat (ISIS) heeft in Nigeria tien christelijke gijzelaars onthoofd en een elfde doodgeschoten. De terreurorganisatie verspreidde daarover donderdagavond een video van bijna een minuut. Volgens een gemaskerde man in die video is de executie een vergelding voor de dood van hun leider Abu Bakr al-Baghdadi, die omkwam bij een Amerikaanse raid in oktober.

De jongste dagen is het aantal gewelddaden van jihadi’s in het noordoosten van Nigeria toegenomen. Vooral terreurgroep Boko Haram speelt daarin een grote rol. Zo kwamen op kerstavond zeven mensen om bij een raid van de groep tegen een christelijk dorp bij Chibok.

In Nigeria komt ISIS in feite voort uit een breuk binnen Boko Haram. Samen hebben de jihadi’s de voorbije tien jaar meer dan 36.000 personen om het leven gebracht in Nigeria, zo blijkt uit de jongste cijfers van de VN. Ook joegen ze 2 miljoen burgers op de vlucht, wat voor een humanitaire crisis zorgde in de regio. Buurlanden Niger, Tsjaad en Kameroen worden eveneens geteisterd door de jihadi’s.