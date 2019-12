Duizend jaar oud Maya-paleis ontdekt in Mexico

Archeologen hebben in Mexico, nabij de toeristische trekpleister Cancún, de restanten van een Maya-paleis gevonden. Het imposante gebouw is 55 meter lang, 15 meter breed en 6 meter hoog, en bevindt zich in Kulubá, een oude stad van de Maya’s.

Het paleis werd bewoond tussen 600-1050 na Christus, zeggen de archeologen. “We vermoeden dat het werd gebruikt door de elite van Kulubá.” Nabij de plek vonden ze restanten van nog twee woongebouwen, een altaar en een rond bouwsel, vermoedelijk een oven. “Dit is nog maar het begin”, zegt archeoloog Alfredo Barrera. “We zijn nog maar net begonnen met het blootleggen van een van de meest omvangrijke bouwwerken hier.”

De Maya-beschaving kende een bloeiperiode tussen 250 en 900 na Christus. Toen bouwden ze steden in een groot gebied van wat nu eer Mexico, Honduras en Guatemala is. De komst van de Spanjaarden maakte grotendeels een einde aan hun beschaving.