Een naam uit de boekskes

Het kind moet een naam hebben. En de kans is groot dat die Olivia of Arthur is. Volgens Kind & Gezin zijn dat de populairste babynamen in Vlaanderen van 2019. In de loop van het jaar kregen 343 meisjes de naam Olivia en bij de jongens staat Arthur aan de kop met 338. “We zien dat de top vijf eigenlijk altijd redelijk traditioneel blijft. Veel experimentele namen zitten daar niet tussen. Arthur gaat al bijna tien jaar mee in de top 5”, zegt Nele Wouters van Kind & Gezin. Maar sommige ouders gingen toch voor iets unieker en haalden hun inspiratie bij de bekendheden op deze aardbol. Bij de jongens viel de naam Archie op, dezelfde naam als de royal baby van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Voor de meisjesnamen werd er naar de Amerikaanse muziekwereld gekeken. Billie doet het al enkele jaren goed, maar er werden dit jaar ook heel wat Ariana’s, Dua’s en Selena’s geboren. Ook de finale van de serie Game of Thrones zorgde weer voor heel wat Arya’s en door de tweede Frozen-film kwamen er ook 12 Elsa’s ter wereld in 2019. “Het is opvallend dat het vooral de buitenlandse bekendheden zijn die een invloed hebben op onze babynamen. En dan ook voornamelijk bij de meisjes.” (sgg)