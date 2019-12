Vooral maandag en dinsdag hinder door staking De Lijn

De aangekondigde staking bij De Lijn van volgende week zal zich vooral op maandag en dinsdag laten voelen. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is nog hinder mogelijk.

De staking is een initiatief van de socialistische vakbond ACOD, die zegt dat de stakingsbereidheid groot is. “De directie verwijt ons dat we de reiziger weer de dupe laten zijn, maar alle andere dagen van het jaar is de reiziger de dupe van de beslissingen van de directie”, zegt algemeen secretaris Rita Coeck fel. “Er wordt niet geluisterd naar de basis over de problemen op het terrein. Wil ze die problemen niet oplossen, of kan ze het niet? Of mag ze niet van hogerhand, om De Lijn te laten verloederen?”

Op oudejaarsnacht zal de impact wellicht klein zijn omdat dan chauffeurs werken die zich vrijwillig hebben opgegeven. Toch is lichte hinder niet uitgesloten. De vervoersmaatschappij hoopt haar reizigers volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.(kba)