Oud-president van El Salvador krijgt tien jaar cel voor corruptie

De voormalige president van El Salvador, Elias Antonio Saca, heeft tien jaar cel gekregen voor corruptie en het witwassen van geld. Hij moet ook 260 miljoen dollar terugbetalen, maakte de procureur-generaal Raul Melara bekend op Twitter.

Het Hooggerechtshof bevestigde de veroordeling van Saca en zes van zijn medewerkers door een rechtbank in El Salvador in september 2018. Saca was president van 2004 tot 2009. Samen met zijn medewerkers verduisterde hij honderden miljoenen dollar. Bovenop een celstraf van tien jaar, moet Saca aan de staat ook 260,7 miljoen dollar terugbetalen.

De zes voormalige medewerkers van de president zijn veroordeeld voor celstraffen tussen de drie en tien jaar. Ze moeten tussen de 900.000 dollar en 15 miljoen dollar terugbetalen.