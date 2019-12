De Lijn betaalt 101 boetes voor rijden in Brusselse LEZ-zone (en dat hadden er nog veel meer kunnen zijn)

Brussel - De Lijn rijdt nog steeds met vervuilende bussen in de lage-emissiezone van Brussel en moest dit jaar 35.350 euro ophoesten voor 101 boetes. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Stijn Bex opvroeg bij Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) en waarover Het Laatste Nieuws zaterdag bericht.

Sinds begin 2019 mogen dieselvoertuigen met euronorm 2 de Brusselse lage-emissiezone niet meer binnenrijden. Er geldt een uitzondering voor legervoertuigen en prioritaire voertuigen, maar niet voor voertuigen van De Lijn.

Wie de LEZ-normen negeert, riskeert een boete van 350 euro. Maar Brussel geeft maar één boete om de drie maanden, met een maximum van vier boetes per jaar dus. In totaal liep De Lijn al 101 keer tegen de lamp en dat kost de Vlaamse vervoersmaatschappij 35.350 euro. De regels worden bovendien strenger vanaf 1 januari. Dan zullen niet alleen dieselvoertuigen met euronorm 2, maar ook met euronorm 3 uit de Brusselse lage-emissiezone geband worden.

Minister Peeters stelt dat een nieuwe bestelling van bussen afgerond wordt in 2020. Na die bestelling zullen bijna alle bussen met euronorm 2 buiten dienst zijn en nog ongeveer 450 bussen met een euronorm 3 rondrijden in heel Vlaanderen. “Om zoveel mogelijk van die bussen uit de LEZ te houden, wordt een verschuivingsplan uitgevoerd”, zegt ze. Na die verschuivingen zullen in Brussel nog een tiental voertuigen niet conform de LEZ-normen zijn.