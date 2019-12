Wrak van vermiste helikopter teruggevonden in Hawaï, “geen teken van overlevenden”

Bij een helikoptercrash voor de kust van Hawaï zijn naar alle waarschijnlijkheid alle inzittende om het leven komen. Tot nu toe zijn de lichamen van zes mensen geborgen, laat een politiewoordvoerder vrijdag weten. “Er is geen teken van overlevenden.”

Aan boord zaten een piloot en zes passagiers, onder wie twee minderjarigen. Het toestel was vertrokken voor een tocht over het eiland Kauai, in het noordwesten van de archipel. De eigenaar sloeg donderdagavond alarm toen de helikopter niet terugkeerde.

De helikopter stortte neer in een bergachtig en moeilijk toegankelijk gebied op Kauai. Vrijdag werd de reddingsoperatie onderbroken door mist en slecht zicht. Zaterdag wordt de zoekactie bij zonsopgang verdergezet als de weersomstandigheden dat toelaten.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.