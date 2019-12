Banken willen geen interest meer betalen op spaarboekje

De Belgische banken hernieuwen hun aanval op de minimumrente. Nu pleit ook Febelfin-CEO Karel Van Eetvelt in Het Laatste Nieuws voor de afschaffing van het wettelijke minimum van 0,11 procent rente op spaarboekjes.

De rente staat dezer dagen historisch laag, maar toch krijgt u jaarlijks nog 0,11 procent rente op uw spaarboekje. Dat is namelijk het wettelijke minimum: 0,01 procent basisrente plus 0,1 procent getrouwheidspremie. Goed nieuws voor de spaarzame Belg, minder goed nieuws voor de banken: aangezien er alles samen zo’n 278 miljard euro op Belgische spaarboekjes staat, vormt die minimumrente een fikse kost voor de banken. Een doorn in het oog van de Belgische bankiers, die al langer pleiten voor een afschaffing van die wettelijke verplichting: meerdere toplui uit de financiële sector lieten in het verleden al ballonnetjes in die richting op.

Nu sluit ook Karel Van Eetvelt zich aan bij die verzuchting. “Die wet is niet langer houdbaar”, aldus de CEO van koepelorganisatie Febelfin in Het Laatste Nieuws. “Het verdienmodel van onze banken staat fors onder druk: zij moeten bij de Europese Centrale Bank een negatieve rente tot 0,5% betalen op het geld dat gespaard wordt.” Van Eetvelt pleit daarom voor een nulrente, of zelfs een negatieve rente op spaarrekeningen.