Game of Thrones-acteur onverwacht overleden

Game of Thrones-acteur Andrew Dunbar is op kerstavond onverwachts overleden in zijn huis in Belfast. Dat meldt meldt Belfast Live. De acteur was de body double voor Alfie Allen (Theon Greyjoy) in de populaire HBO-serie. Hij werkte ook als dj.

Acteur en goede vriend Andy McClay schrijft in een eerbetoon aan Andrew: “Iedereen was dol op Andrew. Er was iets aan hem dat erg speciaal was. Mensen voelden zich altijd goed bij hem. Er was een hoop lol als hij in de buurt was.”

De begrafenis van Dunbar vindt maandag plaats.