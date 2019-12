Dode bij brand in villa in Wemmel, vrouw die hulpdiensten belde is vermist

Wemmel - Bij een woningbrand in het Vlaams-Brabantse Wemmel is zaterdagochtend een 52-jarige man om het leven gekomen. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde is er mogelijk ook nog een tweede slachtoffer.

“Een vrouw belde om kwart over zeven zaterdagochtend de noodcentrale met de melding dat het brandde in haar woning, en dat de vlammen al tot bij haar kwamen”, aldus Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse, maar op dat ogenblik sloegen de vlammen al door het dak.” Een deel van de achterkant van de woning stortte vervolgens ook in.

Bij de brand kwam zeker één man, de 52-jarige bewoner van de villa, om het leven. “Maar van de vrouw die de noodcentrale heeft gebeld, is nog geen spoor. We vermoeden dat ook zij in de woning achterbleef. Men is nog naar haar op zoek”, verduidelijkt Vercarre. Het gerechtelijk labo en het slachtofferidentificatieteam DVI zijn ter plaatse.

De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend. Er is een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.

Foto: phu