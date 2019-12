Actrice Olivia Newton-John krijgt eretitel Dame van Queen Elizabeth II

Actrice en zangeres Olivia Newton-John mag zich voortaan Dame noemen. De Australische actrice, onder meer bekend van haar rol in de film “Grease”, krijgt de Britse eretitel van Queen Elizabeth II. Ook regisseur Sam Mendes, bekend van “American Beauty”, en Oscar-winnaar Steve McQueen krijgen een eretitel. Zij mogen voortaan de titel Sir voor hun naam zetten.

Elk eindejaar kent de Britse koningin onderscheidingen toe aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Britse samenleving. Ditmaal stonden er meer dan 1.000 namen op het lijstje van Queen Elizabeth II.

Een van de opvallendste namen is de 71-jarige Australische actrice Olivia Newton-John. Zij mag zich voortaan Dame noemen, de vrouwelijke tegenhanger van Sir. Newton-John krijgt de eretitel voor haar inzet voor kankeronderzoek en voor haar bijdrage aan de kunsten. De in Cambridge geboren actrice en zangeres raakte vooral bekend voor haar rol in de film ‘Grease’, waarin ze samen met John Travolta de hoofdrol vertolkte.

Newton-John heeft al gereageerd op de toekenning van de eretitel. “Ik ben erg trots op mijn Britse roots en ik ben dankbaar dat ik op deze manier geëerd wordt door het Verenigd Koninkrijk”, aldus Newton-John.

Ook Bond-regisseur en Elton John geëerd

Ook de Britse regisseur Sam Mendes, bekend van onder meer ‘American Beauty’ en James Bond-films als ‘Spectre’ en ‘Skyfall’, kreeg een eretitel. De 54-jarige mag zich voortaan Sir noemen. Dat geldt ook voor de 50-jarige Steve McQueen, de regisseur van ‘12 Years a Slave’.

De 72-jarige Britse zanger Elton John, die eerder al de eretitel Sir kreeg, heeft er nog een eretitel bij. Hij werd benoemd tot Companion of Honour, een bekroning voor zijn langdurige bijdrage aan de kunsten.