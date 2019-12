Congo zet licht op groen voor heropening Belgisch consulaat in Lubumbashi

De Congolese regering heeft het licht op groen gezet voor de heropening van het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi. Dat consulaat is sinds begin 2018 gesloten na een zoveelste diplomatieke crisis tussen België en Congo.

“Na onderzoek van het dossier gaat de ministerraad formeel akkoord met de vraag van België om het consulaat in Lubumbashi te heropenen”, zo staat te lezen in het verslag van de Congolese ministerraad van vrijdag. De Congelese regering gaat nog een stap verder en wil ook nagaan of het Congolese consulaat in Antwerpen opnieuw kan heropend worden.

Eerder deze week raakte bekend dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin (MR) volgende maand een bezoek zal brengen aan Congo. Bedoeling is dat Goffin er onder meer de officiële heropening van het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi zal bijwonen.