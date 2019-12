Een kerstmirakel: Martine vindt na zes jaar verdwenen hond terug

Een kerstwonder in ons land, meer bepaald in Luik. Daar heeft een hond haar baasje teruggevonden, zes jaar na haar verdwijning.

Madouce is een Duitse herder van bijna zeventien (!) jaar oud. Toen ze bij het asiel aankwam, was ze bedekt met modder en uitwerpselen. De hond had ook meerdere onbehandelde verwondingen. Het dier bleek een microchip te hebben, waardoor de eigenares al snel gecontacteerd werd.

“Ons belangrijkste doel was om het baasje op het matje te roepen en te vragen waarom haar hond in zo’n vreselijke staat was”, zegt Fabrice Renard van de dierenbescherming in Luik. “Maar toen we de dame opbelden, begon ze te huilen aan de telefoon. Ze legde uit dat ze haar hond zes jaar geleden was kwijtgeraakt.”

Martine, die in het dorpje Magnée woont, deed er destijds naar eigen zeggen alles aan om haar geliefde viervoeter terug te vinden. Berichten op sociale media, posters op straat… Maar het leverde nooit iets op. Het telefoontje kwam dan ook compleet onverwacht. “Ik kon niet meer praten”, zegt ze. “Ik was zo ontroerd. Dit is ongelooflijk.”

Madouce is nu eindelijk terug thuis bij haar baasje Martine. De hond heeft zelfs al haar oude gewoontes weer opgepikt.