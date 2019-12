Vrouw die kinderen en echtgenoot verloor bij drama in Spaans vakantieresort: “Er was iets mis met zwembad”

Er is nog veel onduidelijkheid over het drama waarbij een Britse vader en twee kinderen om het leven zijn gekomen in een zwembad in een vakantieresort aan de Costa del Sol. Volgens familieleden kon het drietal nauwelijks zwemmen, en daar sluit ook de piste van de politie bij aan. Maar de moeder van het gezin, Olubunmi Diya, zegt nu in een openbare verklaring dat er iets mis was met het zwembad.

Het drama deed zich voor op kerstavond in het zwembad van Club La Costa World. De negenjarige dochter van het gezin was door een nog onduidelijke oorzaak in de problemen geraakt in het zwembad. Haar vader Gabriel (52) en haar broer (16) sprongen haar achterna in het water om haar te helpen, maar ze verdronken alle drie.

Op het moment van de feiten zat moeder Olubunmi te bidden. “Ze was kalm en ging nog door met bidden toen de hulpdiensten al gestopt waren met reanimeren”, zegt een getuige.

Nog diezelfde dag kwam een familielid met een statement naar buiten dat de man en de kinderen eigenlijk nauwelijks konden zwemmen. Maar dat wordt nu door de moeder ontkend.

“Ik geloof dat er iets mis was met het zwembad dat het zwemmen op dat moment heel moeilijk heeft gemaakt voor hen”, zegt ze. Er wordt vermoed dat het afzuigsysteem van het zwembad mogelijk een rol heeft gespeeld. Een medewerker van de Club La Costa World, die als een van de eersten bij de gezinsleden was, meldde later immers dat hij ook veel moeite had om weer uit het zwembad te komen.

Het afzuigsysteem werd inmiddels al uitvoerig onderzocht, maar werd toch goed bevonden. Volgens de eigenaar van het hotel heeft de politie geen verdachte omstandigheden gevonden, en kwamen de agenten tot de conclusie dat de drie “niet sterk genoeg waren” om zelf uit het water te komen.

Het is nog niet duidelijk of de nabestaanden een vervolgonderzoek zullen vragen.