Politie vindt 26 peuters in verborgen ruimte in kinderopvang

De eigenares van een kinderopvang in de Amerikaanse staat Colorado wordt aangeklaagd voor kindermishandeling en nalatigheid. Afgelopen maand troffen agenten 26 jonge kinderen en 2 begeleidsters aan in een verborgen ruimte in het pand. Het drietal moet nu voor de rechter komen.

De zaak kwam afgelopen november aan het licht toen agenten naar het huis van de 58-jarige Faith trokken. Op het bureau waren meerdere klachten binnengekomen over het feit dat er te veel kinderen aanwezig waren in het pand. Daarom voerden de agenten een welzijnscontrole uit.

Toen agenten aankwamen bij de woning, troffen zij in eerste instantie geen kinderen aan. Op het moment dat zij kinderstemmen achter een muur vandaan hoorden komen, werd de verborgen kelder ontdekt. Een aantal peuters, allemaal jonger dan drie jaar, was aan het zweten, was zichtbaar uitgedroogd en had vuile luiers.

Ouders van de kinderen reageren geschokt: “We voelen ons verraden. Het is moeilijk om je kinderen toe te vertrouwen aan anderen, en in dit geval hadden we écht het gevoel dat dat kon”, zegt een moeder aan CBS News.

Meerdere ouders hebben inmiddels een klacht ingediend. Faith was de eigenares van vier kinderopvangen. Alle vestigingen zijn nu gesloten.