Waterval bijna volledig bedekt onder sneeuw en ijs, en dat levert magische beelden van toeristen op

Minnehaha Falls, een waterval in de Amerikaanse staat Minnesota, kan dezer dagen op nog meer bekijks rekenen dan normaal. Door de aanhoudende koude in de regio heeft de trekpleister een prachtige sneeuw- en ijslaag over zich gekregen. Desondanks blijft het water er nog steeds naar beneden stromen, wat een adembenemend schouwspel oplevert.