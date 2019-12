Vrouw stapt naar kassa in McDonald’s en fluistert “help me”, werknemers schieten meteen in actie

Een vrouw is donderdag met een alarmerende boodschap naar de kassa van een McDonald’s in het plaatse Lodi, in de Amerikaanse staat Californië, gestapt. Ze bestelde geen frietjes of een hamburger, maar smeekte het personeel om de politie te bellen en haar te helpen.

De vrouw stapte de McDonald’s binnen en sprak meteen een personeelslid aan. Ze vroeg om de politie te bellen en een nummerplaat te noteren. Nadien ging ze daar naar het toilet.

Toen ze weer buiten kwam, wou ze naar de kassa stappen om een bestelling te plaatsen. Maar een man, met wie ze samen was gekomen, hield haar tegen en zei dat ze maar via de ‘drive-thru’ moest bestellen. Eenmaal het daar haar beurt, gaf ze opnieuw alarmerende signalen door “help me” te fluisteren.

Nog voor ze hun bestelling in ontvangst konden nemen, arriveerde de politie. Uit het daaropvolgende politieonderzoek bleek dat de vrouw op weg was met een man die een geschiedenis van misbruik en mishandeling heeft. Die dag had hij haar bedreigd met een vuurwapen en had hij geëist dat ze hem naar zijn familie zou brengen.

Agenten vonden een gestolen vuurwapen in de koffer van de wagen, en arresteerden de man. Hij zit nu in voorhechtenis. Er hangen hem vier aanklachten boven het hoofd.