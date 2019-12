Twee oplichters, 94 slachtoffers, 7,6 miljoen euro buit

Affligem - Het parket van Halle-Vilvoorde onderzoekt een oplichtingszaak waarbij twee verdachten 94 slachtoffers maakten en 7,6 miljoen euro op zak staken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, het parket bevestigt het nieuws.

“De feiten dateren al uit 2012”, zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. “Het gerechtelijk onderzoek begon in 2016, na een klacht bij de onderzoeksrechter. Er zijn twee verdachten. Sinds de start van het onderzoek werden 94 slachtoffers geïdentificeerd. Zij werden gedupeerd voor een totaalbedrag van 7,6 miljoen euro. De feiten vonden plaats op diverse locaties in het arrondissement Halle-Vilvoorde.”

Een van de verdachten is de gewezen directeur van de brouwerij van Affligem. Hij verkocht die aan het Nederlandse bierconcern Heineken. De voorwaarde om de erfenis van zijn neef met onder meer vastgoed in Canada op te strijken, was het terugkopen van die brouwerij. Met dat verhaal trok de man, telg van een bekende brouwersfamilie uit Opwijk, naar kennissen en geestelijken in de abdijen van Affligem en Grimbergen. Hij troggelde de slachtoffers geld af en beloofde hen naast een snelle teruggave van de som intresten van minimaal 5 procent. Het geleende geld zagen ze nooit terug.

De tweede verdachte is een man die eerder voor oplichting veroordeeld werd in een zwendel met antiek en wijn. In dit stadium van het onderzoek zou het nog niet duidelijk zijn waar de miljoenen euro’s precies naartoe gingen.