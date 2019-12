Objectievere sociale huurprijs stijgt tot 400 euro per maand: “Wij zijn te eerlijk geweest”

Hoogstraten -

De Vlaamse ombudsdienst kreeg de voorbije dagen veel vragen van sociale huurders die hebben vernomen hoe hun huurprijs wordt herberekend. De vorige Vlaamse regering besliste om die huurprijs op een objectievere manier te berekenen, maar pas nu vernemen die huurders hoeveel het verschil is: sommigen moeten per maand zelfs 400 euro extra betalen. Jean-Pierre en Lutgarde uit de Hoogstraatse deelgemeente Minderhout zijn in alle staten.