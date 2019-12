Kerststal Watermaal-Bosvoorde brandt af: burgemeester gaat uit van kwaad opzet

Brussel / Watermaal-Bosvoorde - In Watermaal-Bosvoorde is in de nacht van vrijdag op zaterdag een kerststal in vlammen opgegaan. De burgemeester van Watermaal-Bosvoorde, Olivier Deleuze (Ecolo), meldt dat de politie uitgaat van kwaad opzet.

“De politie heeft me laten weten dat de kerststal op het Eugène Keymplein afgelopen nacht in brand is gestoken”, schrijft Deleuze op Facebook. De brandweer kreeg de brand omstreeks 3.30 uur onder controle, maar de kerststal brandde volledig uit en is volledig vernield. “Ik veroordeel deze daad van vandalisme met klem”, aldus nog de burgemeester.

“De politie heeft de gemeentediensten de toelating gegeven om de brokstukken te verwijderen. Ik hou jullie op de hoogte zodra het onderzoek meer duidelijkheid verschaft.”