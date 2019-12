Drama in Rijkhoven: vrouw (88) overleden na aanrijding op oprit door buurman

Bilzen / Rijkhoven - Een man in Rijkhoven, bij Bilzen, heeft zaterdagvoormiddag per ongeluk zijn achtentachtig jarige buurvrouw aangereden toen hij achteruit reed met zijn auto. De bejaarde vrouw werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar bezweek daar aan haar verwondingen.

De vrouw was zaterdagmorgen rond halftien op het voetpad in de Bammestraat in Rijkhoven aan het wandelen toen ze werd aangereden door de buurman, die op zijn oprit geparkeerd stond en achteruit reed. De vrouw kwam onder de auto terecht.

De buren verwittigden de hulpdiensten die de vrouw in zorgwekkende toestand overbrachten naar het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen overleed.