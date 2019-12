Kind krijgt van verwarde opa boek ‘Mein Kampf’ als kerstgeschenk, maar niets is wat het lijkt

Vergissen is menselijk, maar kan tegelijk ook erg gênante taferelen met zich meebrengen. In een video die de Franse komiek Yann Stotz filmde tijdens kerstavond, valt te zien hoe zijn zoontje ‘Mein Kampf’, het boek van Adolf Hitler, als cadeau kreeg. “Het was ‘Minecraft’ dat hij wilde”, zei Stotz meteen tegen zijn vader, die het verzoek van zijn kleinzoon duidelijk niet goed had begrepen.

Althans, daar lijkt het toch op. In werkelijkheid is de video een grap van Stotz zelf. “Drie jaar geleden hadden we mijn petekind het spel Minecraft gegeven”, vertelde hij aan lokale media. “Toen al vond ik het grappig dat het ongeveer klonk als Mein Kampf. Vandaar dat ik dit jaar de omslag van het boek uitprintte en aan een ander boek plakte. Vervolgens heb ik de video opgenomen.”

Het filmpje, dat aanvankelijk op de Instagram Stories van Stotz verscheen, ging vrijwel onmiddellijk viraal. Het gros van de kijkers had echter niet meteen in de gaten dat het om een grap ging. Om verdere verwarring te vermijden, besloot Stotz de video ook op zijn Instagram- en Facebook-pagina te posten met wat context. “Het typeert het internet. Je kan een hele dag bezig zijn met een opname waarvan niemand het resultaat zal bekijken. Maar een opname die amper een handvol seconden duurde, kan zomaar een enorm publiek aanspreken.”

bekijk ook

Vrouw transformeert zichzelf in bizar kerstcadeau

Kind krijgt brommer cadeau voor Kerstmis, maar dat gaat meteen helemaal fout

Vader wil dochtertje beetnemen met ‘slechtste cadeau ooit’, maar haar reactie is niet wat hij verwachtte