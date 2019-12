Politie in Uruguay neemt recordvangst van 6 ton cocaïne in beslag

In het Zuid-Amerikaanse Uruguay heeft de politie 6 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van 1 miljard dollar (895 miljoen euro). Dat melden lokale media zaterdag.

Het gaat om twee partijen cocaïne. In de haven van Montevideo trof de politie 4,4 ton cocaïne aan in vier containers met sojameel, bestemd voor Lome, de hoofdstad van het Afrikaanse land Togo. In een boerderij in Soriano, een departement in het zuidwesten van Uruguay, nam de politie meer dan 1,5 ton drugs in beslag. Volgens de autoriteiten is het de grootste vangst van cocaïne in de geschiedenis van Uruguay.

De politie pakte vier verdachten en de eigenaar van de boerderij op. Volgens kenners is Uruguay een belangrijk transitland in de internationale, illegale handel van drugs. Die wordt via het westen van Afrika naar Europa gesmokkeld.