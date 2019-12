Dit zijn volgens onze redactie de meest spraakmakende beelden van 2019

2019 zit er bijna op, hoog tijd dus om nog even terug te blikken. Net als voorgaande jaren stond ook dit jaar weer bol van de opmerkelijke verhalen, maar tevens van veel spraakmakend beeldmateriaal. Onze redactie selecteerde de beelden die hen het meeste beroerden en vertellen erover voor de camera. Passeren onder meer de revue: de brand in de Notre-Dame, de overwinning en val van Wout van Aert in de Tour en de geboorte van de pandatweeling in Pairi Daiza.