Zware brand vernielt bakkerij in Herentals

Herentals -

In Herentals in de Antwerpse Kempen heeft een brand zaterdagavond grote schade veroorzaakt in een bakkerij met bakkerswinkel in het gehucht Noorderwijk. Dat zegt de lokale politie van de zone Neteland. Ook enkele appartementen boven de bakkerij liepen rookschade op en zijn tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners waren gelukkig niet thuis en worden opgevangen door familie.