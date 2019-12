Asielzoekers die een huis kunnen kopen met kindergeld? “Zeer problematisch”

Fractieleider voor Groen Björn Rzoska noemt de uitspraken van Vlaams Minister-president Jambon “zeer problematisch”. Die verkondigde op twee lezingen waar journalisten van De Tijd aanwezig waren dat hij “een verhaal” gehoord heeft van een familie asielzoekers “die meteen een huis kon kopen van het kindergeld”. Dat blijkt niet te kloppen volgens de berekeningen van De Tijd.

De Tijd kon de uitspraak van Jambon tweemaal optekenen. Tijdens een lezing in Hasselt en voor de Vlaamse zakenclub De Warande. Hij hekelde er het feit dat asielzoekers met kinderen na hun erkenning recht hebben op kinderbijslag met terugwerkende kracht, dit voor de periode dat de procedure liep. Jambon vindt dat systeem overbodig omdat asielzoekers gedurende hun asielprocedure bed, bad en brood krijgen. “Ik heb het verhaal gehoord van een familie die meteen een huis kon kopen van dat kindergeld. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Die bewering blijkt niet te kloppen want De Tijd becijferde dat in een extreme situatie een gezin met vijf kinderen na twee jaar procedure maximaal 32.000 euro zou krijgen. Lang niet genoeg om een huis mee te kopen in Vlaanderen.

“Zeer problematisch”

“Dit is niet de eerste uitschuiver van Jan Jambon”, schrijft Björn Rzoska op Twitter. “Als de Minister-president dergelijke uitspraken als waarheid verkopen tijdens publieke optredens, is op zijn zachtst gezegd, zéér problematisch. Dit kan niet. Ik ga ervan uit dat hij niet spreekt namens Open VLD en CD&V?” Ook federaal fractieleider Kristof Calvo noemde de uitspraken een “Minister-president onwaardig”.

De huidige Vlaamse regering besloot eerder al om dat systeem af te schaffen. Asielzoekers die erkend worden zullen pas kindergeld krijgen na hun erkenning.