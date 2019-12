Romelu Lukaku blikt met positief gevoel terug op periode bij Manchester United: “Als speler en als mens gegroeid door de kritiek”

Romelu Lukaku spreekt dit seizoen vooral met de voeten, maar op het Dubai International Sports Conference sprak hij ook de genodigden toe, waarbij onder meer Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic en Joao Felix. De Rode Duivel had het onder meer over zijn periode bij Manchester United, waar hij afgelopen zomer na twee seizoenen vertrok.

Lukaku werd in de zomer van 2017 met veel bombarie en voor 85 miljoen euro binnengehaald door Manchester United. Ondanks 42 doelpunten in 96 matchen werd het geen droomhuwelijk en vertrok hij niet door de grote poort. Maar Lukaku heeft geen slechte woorden over zijn ex-club. “Ik kijk niet negatief terug op mijn periode bij Manchester United. Ik ben er een kalmere persoon geworden en heb er geleerd om mentaal klaar te zijn voor een wedstrijd. Als speler en als mens ben ik er gegroeid”, zei Lukaku in Dubai. “Daarom zal ik Manchester United nooit als een slechte ervaring beschouwen. Het hielp mij om te staan waar ik de dag van vandaag sta. Inter vaart er op dit moment wel bij. De kritiek die ik kreeg bij Manchester United, maakte van mij een veel betere speler.”

Lukaku kreeg op de conferentie ook een erecertificaat uitgereikt. Daarop was zijn voornaam wel verkeerd gespeeld. “Romello” stond er te lezen. Verwarring met de naam van zijn zoontje Romeo?

