Professor wil alle hoestsiroop uit de rekken gehaald zien: “Niet bewezen dat ze werken”

Vanaf 1 januari 2020 mogen enkel nog geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid met één actief bestanddeel worden verkocht. Samengestelde preparaten worden van de markt teruggetrokken, maar voor Roy Remmen, professor huisartsengeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen, gaat dit niet ver genoeg. Hij pleit ervoor om alle hoestsiropen van de markt te halen. Volgens is niet bewezen dat ze effectief zijn.

De volgende siropen verdwijnen of zijn ondertussen al van de markt gehaald: Acatar, Broncho-Pectoralis Pholcodine, Inalpin, Longbalsem, Noscaflex Expectorans en Toplexil. De samengestelde formule van Pholco-Mereprine siroop blijft wel beschikbaar tot eind mei 2020.

Volgens professor Remmen gaat deze maatregel niet ver genoeg. Volgens hem zijn ze niet effectief en is niet bewezen dat hoestsiropen de duur van de ziekte inkorten. “Wat misschien bewezen is, is het placebo-effect, dat wil zeggen: als de dokter iets voorschrijft, zal het wel werken”, klinkt het bij VTM Nieuws. Er zijn volgens hem genoeg huis-tuin-en-keukenmiddeltjes voorhanden die hoest en andere symptomen van een verkoudheid kunnen aanpakken. “Er is geen bewijs dat de middelen afzonderlijk werken”, klinkt het nog.

Ook officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid mogen vanaf 1 januari 2020 nog slechts één actief bestanddeel bevatten. Combinatiesiropen op basis van planten blijven na 1 januari wel te verkrijgen.

