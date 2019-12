Geert Wilders organiseert alsnog cartoonwedstrijd over profeet Mohammed

De extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders organiseert alsnog een wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed. Dat laat hij weten op Twitter. De PVV-leider wilde de wedstrijd eigenlijk al in het najaar van 2018 organiseren, maar borg die plannen toen op na grote demonstraties in Pakistan en bedreigingen aan zijn adres.

Wilders plande in november vorig jaar al een cartoonwedstrijd over Mohammed. Mensen konden 10.000 dollar winnen met een spotprent over de profeet. Maar met die plannen stuitte hij op fel protest: in de islam zijn afbeeldingen van de profeet Mohammed namelijk verboden. Het kwam tot grote betogingen in Pakistan, en Wilders kreeg ook doodsbedreigingen.

Op Twitter roept hij zijn volgers zaterdagavond/vanavond op alsnog spotprenten van Mohammed in te sturen. De winnaar maakt opnieuw kans op 10.000 dollar.

Aan het Nederlandse persagentschap ANP bevestigt hij zijn plannen. Reden is de weigering van de Pakistaanse regering om de prediker Khadim Hussain Rizvi te arresteren, zegt Wilders. Rizvi had er op Twitter mee gedreigd Wilders te onthoofden. “De Nederlandse regering bijt evenmin door om ze daartoe te dwingen dus om de vrijheid van meningsuiting te beschermen.” Om een duidelijk signaal af te geven, “doen we de contest alsnog”, zegt hij.