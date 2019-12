Geen kerstsfeer bij Monaco en West Ham: Leonardo Jardim en Manuel Pellegrini krijgen C4 als eindejaarsgeschenk

De Portugees Leonardo Jardim is voor de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd ontslagen als trainer van AS Monaco. De Franse club kondigde zaterdag aan dat de Spanjaard Roberto Moreno het roer zal overnemen. Ook het Engelse West Ham nam zaterdag afscheid van zijn trainer. Manuel Pellegrini werd meteen na de nederlaag tegen Leicester City de laan uitgestuurd.

Jardim wordt bij Monaco opgevolgd door de 42-jarige Moreno, die een contract tot 2022 heeft getekend. Hij zal in het begin van de week van start gaan bij Monaco, aldus ASM. De Catalaan verving in juni 2019 Luis Enriqué als bondscoach van Spanje. Enriqué trad omwille van zijn zieke dochter tijdelijk af. In november keerde hij terug en nam hij de plek van Moreno opnieuw in.

De 45-jarige Jardim won in 2017 de Franse titel met de Monegasken en bereikte datzelfde jaar ook de halve finales van de Champions League. Dit seizoen doet Monaco het niet slecht en bezet het de zevende plaats, op slechts drie punten van de vierde in de stand. Ondanks de ruime 5-1 overwinning tegen Rijsel in zijn laatste wedstrijd, moet Jardim dus opnieuw afscheid nemen van de club.

In oktober 2018 werd de Portugees al een eerste keer de deur gewezen bij Monaco, toen werd hij vervangen door Thierry Henry. De Fransman hield het maar drie maanden vol in het Prinsdom en met een 18e plaats in de degradatiezone, nam Jardim de functie weer over.

???? L’AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l’arrivée au poste d’entraîneur de Robert Moreno. https://t.co/yvFg8SbJic — AS Monaco ???? (@AS_Monaco) December 28, 2019

Exit Pellegrini

West Ham United verloor zaterdagmiddag op eigen veld met 1-2 van Leicester. Het was de druppel voor het bestuur van The Hammers, dat kort na de match bekendmaakte afscheid te nemen van zijn coach Manuel Pellegrini. De Chileen, ex-Man City en Real Madrid, was sinds de zomer van 2018 actief in Londen. Vorig seizoen leidde hij The Hammers naar een tiende plaats. Tony Pulis en David Moyes worden genoemd als opvolger.

“Het is met pijn in het hart dat we deze beslissing namen, maar we moesten iets doen om de club terug te krijgen waar onze ambities liggen”, klinkt het. “We wilden nu handelen, om de nieuwe manager zoveel mogelijk tijd te geven.”

Na twintig speeldagen is West Ham United zeventiende en op drie na laatste in de Premier League. De voorsprong op de eerste degradatieplaats is slechts één punt.