Jambon vraagt dat Vlaams Parlement nieuwe staatshervorming voorbereidt: “De kaarten liggen stilaan goed”

In het Vlaams regeerakkoord was al voorzien dat het parlement over een nieuwe staatshervorming zou nadenken. Minister-president Jan Jambon (N-VA) vraagt nu om daar haast bij te maken, voor het geval er vervroegde federale verkiezingen komen.

Voor de staatshervorming waren de voorbije verkiezingen van 26 mei een gemiste kans. Doordat de partijen het voordien niet eens raakten over de grondwetsartikelen, kan tijdens deze regeerperiode de grondwet niet worden aangepast. Tenzij er vervroegde verkiezingen komen, en dat is gezien de impasse in de federale regeringsvorming niet onrealistisch meer. “Ik sta daar niet om te roepen, maar het valt ook niet uit te sluiten”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in een interview met De Tijd.

Daarom roept hij het Vlaams Parlement op om versneld werk te maken van de commissie die een volgende staatshervorming moet voorbereiden. Op die manier zouden de Vlaamse partijen het eens kunnen worden over de grondwetsartikelen die ze willen wijzigen, ook als de volgende verkiezingen sneller dan voorzien komen. Die commissie was al voorzien in het Vlaamse regeerakkoord, maar een timing was nog niet afgesproken.

“We hebben de opstart ervan al eerder in het bureau (de vergadering van de fractieleiders, nvdr.) besproken”, reageert N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. “We vonden het beter om de federale regeringsvorming nog even af te wachten. Als die te lang op zich laat wachten, kunnen we de zaak opnieuw op tafel leggen.” Heel veel haast zit daar voorlopig dus nog niet achter.

Jambon wil in die commissie het confederalisme, de dada van zijn partij N-VA, op tafel leggen. “De kaarten liggen stilaan goed”, zegt hij. Maar dan zal N-VA de andere Vlaamse partijen wel moeten meekrijgen, en dat is verre van evident. Coalitiepartner Open VLD bijvoorbeeld wil zelfs sommige bevoegdheden van de deelstaten terug aan de federale overheid geven. CD&V heeft dan wel als eerste het idee geopperd om zo’n commissie in het Vlaams Parlement op te richten, maar ook die partij wil niet zover gaan als N-VA.

Een Vlaams front vormen om eensgezind naar onderhandelingen met Franstaligen te stappen is dus nog niet voor morgen, ook niet als er vervroegde verkiezingen komen.