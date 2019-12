“Wie de peperkoek wil redden, moet hem lokaal houden”

De peperkoek sterft uit. De voorbije tien jaar werd steeds minder van het kruidige baksel geproduceerd in Europa, en volgend jaar bedreigen dure importheffingen de export naar de Verenigde Staten. Daarmee komt een eeuwenoude traditie in gevaar. Van harde koekjes tot zachte cakejes: is de koek zijn peper kwijt? “Een familiale traditie grootschalig produceren, dat wérkt gewoon niet.”