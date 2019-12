UPDATE Nederlandse Syriëgangster aangehouden op Schiphol

Op de Nederlandse luchthaven van Schiphol is zaterdag een 28-jarige Syriëgangster aangehouden. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. De vrouw werd eerder op de dag door de Turkse autoriteiten op het vliegtuig gezet. De vrouw had haar kind van vier jaar oud bij, dat intussen is overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

De vrouw is afkomstig uit Gouda en vertrok eind 2013 naar Syrië. Eind oktober van dit jaar meldde ze zich bij het Nederlandse consulaat in het Turkse Ankara.

Midden november keerden al een vrouw van 24 uit Tilburg en een vrouw van 25 uit Apeldoorn, met twee kinderen van 3 en 4 jaar, terug naar Nederland. De 24-jarige vrouw had zich eind oktober gemeld bij de Nederlandse ambassade in Ankara. Op 30 oktober is haar Nederlandse nationaliteit ingetrokken. De andere vrouw is in januari 2018 aangehouden in Turkije. De vrouwen werden ook meteen na aankomst opgepakt.

Turkije is sinds vorige maand begonnen met de repatriëring van gevangengenomen militanten van terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Volgens president Recep Tayyip Erdogan zitten er 1.201 IS-strijders in Turkse gevangenen.